Обзор иноСМИ: «Польша снова выставляет себя на посмешище»

«Польша снова выставляет себя на посмешище»

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Автор шведской газеты Dagens Nyheter Микаэль Виниарски опубликовал статью под заголовком « Польша снова выставляет себя на посмешище». Так он прокомментировал решение польского правительства, не позволившего новому послу США Марку Бжезинскому вступить в должность в Варшаве

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Официальная причина - посланник США сначала должен отказаться от польского гражданства. Однако у Бжезинского его и нет. Марк Бжезинский - сын Збигнева Бжезинского , советника по нацбезопасности президента США Джимми Картера . По версии Виниарски, назначение Бжезинского послом - особый сигнал нового главы США Джо Байдена о важности Варшавы. Отказ Польши выдать ему агреман «привел Госдеп в замешательство»: дипломат уведомил власти, что он не гражданин Польши и никогда им не был. Однако его отец имел польский паспорт и, по польским законам, это делает гражданином и сына.

«Нам некуда бежать»: японские пользователи об испытаниях «Циркона»

Портал Yahoo News Japan рассказал , что японские СМИ активно обсуждают успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». «ИноСМИ» собрали комментарии японских пользователей к этим новостям.

«Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!» - написал пользователь под ником sin. Комментатор xuw заявил, что японцам «просто некуда будет бежать»: если вдобавок к новому оружию Китай и Россия объединятся, Америке их не победить.

«Польское правительство - агентство Кремля?»

Нынешнее правительство Польши «реализует стратегические цели России», это «почти как если бы в стране правил российский губернатор», заявил один из бывших руководителей польских спецслужб в недавнем интервью. Противники правящего лагеря обвиняют его уже не просто в пророссийской политике, а чуть ли не в реализации планов Владимира Путина пишет автор Tygodnik TVP Гжегож Кучиньский.

По его мнению, для Москвы Польша никогда не будет таким же потенциальным партнером, как Германия, Франция «или даже Австрия». Для России, уверен автор, Польша может быть только одним из двух: либо врагом, либо вассалом. Кучиньский заявил, что в Кремле Польшу считают «временно мятежной» зоной российского влияния, поэтому попытки сблизиться ни к чему не приведут.

Молодым северокорейцам запретили подражать южнокорейцам

Молодых жителей КНДР предупредили, что они должны придерживаться «традиционного образа жизни» и северокорейского диалекта. Как сообщает Sky News, правительство Ким Чен Ына уделяет особое внимание «разговорным привычкам миллениалов», некоторые из которых имитируют южнокорейских соседей, называя своих мужей «оппа» - слово, означающее «старший брат».

В газете Rodong Sinmun вышла статья, в которой молодых людей предостерегают от южнокорейского стиля в одежде и южнокорейских танцев. «Идеологические и культурные идеи, проникшие под красочной вывеской буржуазии, опаснее оружия в руках врагов», - подчеркивается в материале.

На Украине произошел новый скандал из-за языка

Агентство УНИАН рассказало о новом языковом скандале на Украине. Жительница Киева Виктория Юхимец обвинила компанию в отказе принять ее на работу из-за украинского языка: Юхимец не говорит на русском и работодателя это якобы не устроило.