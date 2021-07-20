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МИД Литвы назвал шантажом заявление Лукашенко о помощи с незаконными мигрантами

Газета.Ru
43 минуты назад
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал шантажом предложение белорусского президента Александра Лукашенко о помощи балтийскому государству с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря министра Витауте Шмайжите.
«Это не помощь, это шантаж. (...) Ответ простой — если Минск не остановится и далее будет доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции», — заявил литовский дипломат.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые за деньги привозят в страну нелегальных мигрантов. Он также выразил готовность помочь балтийской республике в решении этой проблемы, «но уже не безвозмездно».
По его словам, обвинения Белоруссии в сложившейся ситуации и при этом просьбы помочь выглядят «по меньшей мере странно».
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