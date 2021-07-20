Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые за деньги привозят в страну нелегальных мигрантов. Он также выразил готовность помочь балтийской республике в решении этой проблемы, «но уже не безвозмездно».