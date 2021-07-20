Эрдоган собрался взять управление аэропортом Кабула

Между тем 13 июля афганский телеканал 1TV привел заявление движения "Талибан", в котором говорится о его готовности атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран".