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Эрдоган: Турция готова взять управление аэропортом Кабула, если получит поддержку США

ТАСС
48 минут назад
Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула при условии, что Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).
Эрдоган собрался взять управление аэропортом Кабула
Фото: ReutersReuters
Афганистане и регионе наступает новая эра, наряду с США и НАТО стоит Турция. В настоящее время США приняли решение вывести войска из Афганистана, и они хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать. Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики, - подчеркнул он в эфире телеканала TRT. - Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула".
Эрдоган также заявил о намерениях обсудить обстановку в Афганистане с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.
Между тем 13 июля афганский телеканал 1TV привел заявление движения "Талибан", в котором говорится о его готовности атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Талибы призвали турецкое руководство отказаться от принятого решения, которое "создает проблемы между мусульманскими народами обеих стран".
В мире,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Талибан,НАТО,Первый канал,Кабул,Афганистан,Турция,Соединенные Штаты,
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