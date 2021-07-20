Госдеп пригрозил Кубе санкциями за нарушения прав человека

В понедельник агентство Reuters
со ссылкой на источники в Госдепе
сообщало, что власти США в скором времени намерены объявить о своих первых шагах в рамках процесса пересмотра политики в отношении Кубы, а также на фоне протестов в этой стране. Обзор политики в отношении Кубы начался вскоре после вступления Джо Байдена
в должность президента США, однако, как отмечает Reuters, до недавнего момента администрация не относила этот вопрос к числу приоритетных. По словам источника агентства, теперь Куба - это "главный приоритет".