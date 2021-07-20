Госдеп пригрозил Кубе санкциями за нарушения прав человека

По его словам, Вашингтон "будет искать способы", с помощью которых он мог бы "привлечь к ответственности кубинский режим". "Это включает в себя усилия, направленные на то, чтобы создать международное давление против нарушений, которые допускает режим, введение санкций против тех, кто несет ответственность за насилие, за репрессии, которые последовали за недавними мирными протестами", - утверждал он.