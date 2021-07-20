Нобелевский лауреат раскритиковал политику США

По словам эль-Барадеи, одним из самых больших шоков для него стало то, что США, гордящиеся своей любовью к свободе и справедливости, слишком часто проводят «гегемонистскую и репрессивную внешнюю политику». В частности, нобелевский лауреат вспомнил о войнах в Ираке и Вьетнаме, а также указал на поддержку «безжалостных диктаторов» со стороны Вашингтона.