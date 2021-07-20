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Нобелевский лауреат сообщил о шокирующих действиях США

News.ruиещё 2
57 минут назад
Резкой критике подверг внешнюю политику США бывший руководитель МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи. Свою позицию он обозначил в статье для Project Syndicate.
Нобелевский лауреат раскритиковал политику США
Фото: pixabay.compixabay.com
По словам эль-Барадеи, одним из самых больших шоков для него стало то, что США, гордящиеся своей любовью к свободе и справедливости, слишком часто проводят «гегемонистскую и репрессивную внешнюю политику». В частности, нобелевский лауреат вспомнил о войнах в Ираке и Вьетнаме, а также указал на поддержку «безжалостных диктаторов» со стороны Вашингтона.
Разрыв между тем, как Америка себя представляет, и тем, какую внешнюю политику она проводит, усиливал неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира, — отметил эль-Барадеи.
По мнению автора статьи, ситуацию может исправить «необходимый сдвиг» в позиции США в сторону более беспристрастного подхода к отношениям с другими странами.
Ранее сообщалось, что в Сирии американский беспилотник уничтожил грузовик с продовольствием.
В мире,МАГАТЭ,Соединенные Штаты,
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