Тихановская на встрече в Вашингтоне попросила «дать сигнал России»

Фото: Светлана Тихановская/Telegram Светлана Тихановская/Telegram

В ходе переговоров она призвала США принять пакет «экстренной помощи» независимым СМИ Белоруссии, а также расширить поддержку гражданского общества, включая частный бизнес и политзаключенных.

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Кроме того, она попросила Вашингтон «дать сигнал России , что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются».

«Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси – посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси – тогда [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона», — приводятся слова Тихановской в сообщении.

Помимо этого, политик обратилась к представителям Вашингтона с просьбой усилить политическое и экономическое давление на власти Белорусии, оказать дипломатическую поддержку «белорусским демократическим силам» в других странах, а также принять участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в республике.

Дальнейший график встреч Тихановской пока не известен. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на текущий момент не планирует встречаться с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Она будет встречаться с высокопоставленными представителями Белого дома. На текущий момент встреча с ней не значится в графике президента», — уточнила Псаки.