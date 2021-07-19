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Подземную тюрьму с крематорием обнаружили под Петербургом

На территории Ленинградской области нашли подземный бетонный бункер. Предположительно, он мог служить частной тюрьмой. Его камеры закрывались на замки, которые используются в СИЗО «Кресты», сообщает сайт 47news.ru.

Находка располагается во Всеволожском районе в заброшенном коттеджном поселке. Тюрьма находится под одним из домов, который огорожен высоким забором.

Вход в бункер закрывался бетонной плитой, которая, по всей видимости, поднималась и опускалась при помощи гидравлики. Внутри находилось несколько камер с двухэтажными кроватями. Также там присутствовали умывальники и унитазы, помещение для охраны. Сейчас помещения оказались заброшенными и залитыми водой.

Россиян предупредили о возможном дефиците валюты

По словам руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, в России может наблюдаться кратковременный дефицит валюты из-за закупок в рамках бюджетного правила и стартовавшего периода дивидендных выплат. Об этом пишет «Прайм».

«Значительное увеличение закупок иностранной валюты на рынке (в рамках бюджетного правила) с начала лета может привести к краткосрочному дефициту валюты, особенно в свете стартовавшего дивидендного периода – акционеры-нерезиденты начнут конвертировать полученные рублевые выплаты в валюту», - пояснил он.

«Адмирал Горшков» успешно испытал ракету «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Видеозапись испытаний опубликовали на YouTube-канале Минобороны России

Из акватории Белого моря фрегат выстрелил «Цирконом» по наземной цели, расположенной на берегу Баренцева моря.

В Минобороны заявили, что ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии более 350 километров. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты, скорость ее полета составила около семи махов.

Песков: В Кремле ищут "золотую середину" вакцинации

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность и проверенность в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве.

«Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия московских властей, отменивших с понедельника требование о QR-кодах в столичных ресторанах.

В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"

Власти Турции могут закрыть въезд в страну для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса. Такую возможность допустил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, выступая в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, в условиях пандемии гарантировать свободное перемещение через границу отдыхающих Анкара не может. Решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложится как в ряде провинций, наиболее привлекательных для туристов, так и по всей стране. Как отметил Эрсой, пока такой вопрос на повестке дня не стоит.

Украину ждут тяжелые времена из-за статьи Путина

Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости».

Ученые поставили точку в споре о происхождении COVID

Ученые из Китая сочли маловероятным искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Science China Life Sciences, сообщает Xinhua. Отмечается, что в исследовании приняли участие более 20 ученых, работающих в университетах и больницах КНР.

По итогам работы они выяснили, что коронавирус, из-за которого возникла пандемия, смог быстро адаптироваться к человеческой популяции.

Отец сбившей трех детей девушки озвучил свою версию ДТП

Отец девушки, которая сбила трёх детей на улице Авиаторов в Москве, рассказал изданию «Москва 24» свою версию причины произошедшего.

По словам Эдуарда Башкирова, его дочь никогда не употребляет спиртное, к тому же телефон у неё всегда находится в сумке. Он уверен, что причинами аварии выступили неопытность в вождении и яркое солнце.

«Я когда звоню, она никогда не отвечает на звонок, если находится за рулем. Это я приказал ей так делать. Это исключено. Она неопытная и не увидела из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не пытаюсь оправдать. Я просто анализирую ситуацию», — заявил мужчина.

Суд решил судьбу отстраненных от Олимпиады российских пловцов

По словам Сальникова, оба спортсмена смогут выступить на Олимпиаде в Токио.

Совфед потребовал ужесточить требования к техосмотру

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы не поддержали идею ГИБДД об отмене техосмотра и потребовали не только сохранить его, но и ужесточить требования к водителям. Совфед предлагает обязать водителей возить с собой диагностическую карту и предъявлять её при первом требовании инспектора, пишет «Коммерсант».

Эти положения прописаны в плане Совфеда по реформированию системы техосмотра, документ направлен на рассмотрение в правительство.