"Угроза для всей Европы": Зеленский о действиях России

Владимир Зеленский Президент Украины назвал размещение военного контингента и оружия России у границ Украины, Грузии Молдавии угрозой для всей Европы. Об этом он заявил в ходе выступления на Батумской международной конференции, сообщается в официальном аккаунте Офиса президента на Facebook.

По его словам, НАТО следует ускорить процесс включения в блок государств «Ассоциированного трио», так как военное присутствие альянса в этих странах обеспечит защиту европейских государств от военных действий со стороны России.

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«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдавии — прим. "Ленты.ру"), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что все три страны отвечают предъявленным им требованиям со стороны Европейского союза (ЕС) и НАТО. В частности, на Украине активно реализуются всеобъемлющие реформы в ключевых сферах государственного управления, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с первым рабочим визитом в Грузию, чтобы принять участие в конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе грузинского МИД.

"Да, он [Зеленский] прибыл. Его встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия", - сказала собеседник агентства.

В Батуми ожидают прибытия и президента Молдавии Майи Санду, которая также впервые посетит Грузию. Накануне в Батуми прибыл глава Евросовета Шарль Мишель . Он уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили , премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями оппозиции. Высокопоставленные гости примут участие в 17-й по счету батумской конференции "Европейский путь Грузии". В рамках форума также состоится заседание лидеров Грузии, Молдавии и Украины в формате "Ассоциированного трио".

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и "твердое желание стать членами Евросоюза". В документе страны высказались за активизацию процесса интеграции с ЕС, а также подчеркнули, что "Восточному партнерству" (программа Евросоюза, чьей основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной) необходим новый политический импульс и обозначение новых горизонтов совместной работы.

Следующий саммит «Восточного партнёрства» должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 июля, в ходе Батумской международной конференции.

Зеленский отметил, что под «ближайшими партнёрами» он понимает Украину, Грузию и Молдавию.

«Отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей «Восточного партнерства» делает этот формат не таким предметным, и даже полуживым Нам не нужен саммит ради саммита нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. Иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще», — констатировал президент Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина впредь будет поддерживать инициативы «Восточного партнерства» ровно настолько, насколько проект будет способствовать реализации «европейских устремлений» Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 25 июня по итогам визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС после долгих размышлений решил ввести принцип дифференциации к странам инициативы «Восточное партнерство». Таким образом, Украина, Молдавия и Грузия должны получить доступ к «более продвинутым» программам и инструментам помощи.

Инициатива ЕС «Восточное партнерство» основана в 2009 году для «мягкой» евроинтеграции, её участниками являются Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина. До последнего времени в проекте участвовала Белоруссия, однако в Минске заявили о намерении выйти из этой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в понедельник в Батуми для участия в международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона», незамедлительно направился к грузино-абхазской границе, которую Тбилиси после войны-2008 называет «линией российской оккупации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Украинский лидер не сделал пока комментариев для прессы.

Президент Молдавии Майя Санду и глава Евросовета Шарль Мишель также примут участие в конференции.

Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Он также добавил, что уже сегодня Украина хочет получить и конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.

«Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, маркеры, по которым будут в дальнейшем оценивать успешность реформ и готовность Украины к членству», — рассказал Зеленский на международной конференции в Вильнюсе по вопросам реформ на Украине.