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Блинкен встретится с Тихановской

RT на русском
30 минут назад
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Блинкен встретится с Тихановской
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Согласно расписанию мероприятий, встреча состоится в понедельник, 19 июля. В ней примут участие Блинкен, Тихановская и замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Ранее белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Тихановской.
В апреле КГБ Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму. В отношении неё в республике возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой.
В мире,Светлана Тихановская,Андрей Швед,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,КГБ РБ,Беларусь,Соединенные Штаты,
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