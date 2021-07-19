Разделить на части: Украина реформирует МВД

В настоящее время МВД Украины включается в себя пять ведомств: национальная полиция, государственная пограничная служба, госслужба по ЧС, государственная миграционная служба, а также национальная гвардия Украины.

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«Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром (Денисом Монастырским – ред.) – это сделать разделение этих частей », – сказал Арахамия.

По словам политика, МВД точно лишится пограничной службы, а в отношении миграционной службы – «вопрос открыт». Также председатель партии добавил, что бывший глава министерства внутренних дел Арсен Аваков был против такого разделения, и «эта дискуссия продолжалась уже два года».

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший пост с 2014 года, написал заявление об отставке. Его решение поддержала Верховная рада 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Монастырский был утвержден на пост главы министерства.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков покинул занимаемый пост по просьбе президента страны Владимира Зеленского. К отставке Аваков был давно готов. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на замглавы ведомства Антона Геращенко.

«Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно достаточно давно готовилось», — отметил замминистра.

По словам Геращенко, его бывший начальник никогда не собирался «быть вечным министром» и изначально рассматривал свое назначение как временное.

Известно, что Аваков после увольнения намерен отправиться в отпуск и впервые за семь лет «отдохнуть, будучи обычным гражданином».

Президент Украины Владимир Зеленский после утверждения в Верховной раде лично представил составу МВД Украины представил нового главу министерства Дениса Монастырского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что и он лично, и премьер-министр Денис Шмыгаль , и фракция «Слуга народа» действительно хотели, чтобы Монастырский стал главой МВД.

Также он заявил о важности того, чтобы президент доверял министрам и руководителям правоохранительных органов.

Напомним, что за кандидатуру нового главы МВД ранее сегодня проголосовал 271 депутат Рады при 226 необходимых. До этого Монастырский возглавлял правоохранительный комитет Верховной рады.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что на своём посту будет заниматься укреплением внутренней безопасности страны, работать над возвращением Крыма и Донбасса, а также бороться с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина».

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Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой, — заявил Монастырский во время выступления в Верховной раде.

Он намерен принять участие во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.

Монастырский окончил юридический факультет Хмельницкого университета права. Он является кандидатом юридических наук. Работал председателем парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над возвращением Крыма и Донбасса. Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru объяснил, зачем новый глава МВД Украины сделал подобное заявление.

По его мнению, Монастырский просто показал свою лояльность нынешней политике украинских властей, так как официальные лица страны ставят задачу вернуть Крым и Донбасс. Жарихин считает, что в этом заявлении нет ничего содержательного.

Как часть власти он заявил, что будет делать всё, чтобы вернуть Крым и Донбасс. Другое дело, что таких возможностей у него нет, но Монастырский будет стараться, — отметил Жарихин.

Эксперт подчеркнул, что, учитывая нынешнюю политику Киева, Монастырский не может сказать, что Крым и Донбасс навсегда потеряны.

Ближайшей осенью бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может вновь стать членом правительства страны. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 16 июля в эфире телеканала Украина 24.

«Есть предложение — осенью, когда начнётся новый политический сезон, увидеть его [Арсена Авакова] в какой-то ипостаси в команде Это будет по договорённости сторон решаться в сентябре», — рассказал он.

Арахамия отметил, что в правительстве Украины есть много должностей, например вице-премьер-министра. По его словам, Авакову нужно идти «на повышение», однако главой правительства экс-министр, скорее всего, не станет.

«Мне кажется, что шансы на премьер-министра минимальны. Думаю, что парламент не поддержит», — сказал депутат.