Отец спас ребенка от двухметровой кобры и попал на видео

Житель вьетнамской провинции Шокчанг
спас игравшего во дворе ребенка от королевской кобры. Произошедшее попало на видео, на него обратил внимание сайт телекомпании NDTV.
На записи видно, как двухметровая ядовитая змея с пугающей скоростью скользит по площадке перед входом в дом, на которой играл ребенок.
Дедушка мальчика, который находился рядом, первым заметил угрозу. Он не смог быстро среагировать из-за перенесенного недавно инсульта и стал звать на помощь. На крики прибежал отец ребенка.
Вьетнамец схватил сына и скрылся с ним в доме. Дедушка, прихрамывая, последовал за ними. Однако кобра не отставала и к тому моменту, когда они добрались до стеклянной двери, сократила расстояние до людей.