Из-за штамма "дельта": В Турции допустили закрытие границ для туристов

Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

16 апреля в Турции зарегистрировали максимальное суточное число случаев коронавируса с начала пандемии (63 082), в июне-июле прирост стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике. Однако накануне, 18 июля, турецкий минздрав сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от инфекции скончались 66 человек. При этом глава ведомства Фахреттин Коджа сообщал, что число случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.

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«Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация», — подчеркнул Эрсой.

По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется. Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.

Однако, по его словам, пока «все идет хорошо».

«Но моя личная цель – это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода. Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем из аэропортов», — подытожил Эрсой.

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан считает, что страна зря открыла границы для российских туристов, так как из-за этого эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Его слова приводит Gazete Oksijen.

Джейхан отметил, что ежедневно в Турции выявляется по пять тысяч новых случаев заболевания. Кроме того, в стране постепенно распространяется штамм коронавируса «дельта».

Инфекционист подчеркнул, что в момент открытия границ Россия входила в список стран с наибольшим распространением индийского штамма. В связи с этим Турция не должна была принимать российских туристов.

Турецкие отели, которые при пандемии коронавируса переходят на обслуживание в формате привычного шведского стола, могут быть оштрафованы или закрыты. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что желание российских туристов самим накладывать себе на тарелки еду, как это было прежде на шведских столах, нарушает правила, установленные сейчас в Турции.

Если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты, — отметил Чорабатыр.

Власти Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что в парламенте страны рассматривается законопроект о стимулировании сферы туризма, согласно которому нарушившие требования гигиены и безопасности здоровья объекты туризма будут обязаны выплачивать штраф в размере 13 500 лир ($1 570).

При повторном нарушении норм гигиены в период пандемии коронавируса штраф будет увеличен в два раза. Причем штраф продолжит расти в два раза при каждом последующем нарушении.

В случае если руководство туристического объекта и вовсе лишено сертификата соответствия нормам безопасности здоровья, то руководству также придется выплатить штраф в размере 13 500 лир.

Российским туристам рассказали о снижении стоимости авиабилетов в Турцию — улететь в Анталью возможно за 10 тысяч рублей в обе стороны. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

По словам директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, распродажа билетов вызвана избытком перевозок.

«Рейсов на направлении больше, чем необходимо рынку», — заявил он и добавил, что вскоре авиакомпании могут скорректировать полетные программы.

Также отмечается, что несмотря на высокий спрос на Турцию сразу после восстановления авиасообщения, сейчас темпы бронирования постепенно замедляются.

В связи с этим туроператоры предлагают своим клиентам горящие туры — скидка по некоторым направлениям достигает 40-50 процентов. Так, вдвоем отдохнуть семь дней в Анталье, Даламане и Бодруме можно за 25 тысяч рублей. Стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле по системе «все включено» составляет в среднем 80 тысяч рублей.

Ранее в июле российским туристам назвали самые бюджетные направления для отдыха за рубежом в июле — за 25 тысяч рублей можно купить тур в Турцию и Абхазию. Так, из-за низкой загрузки многие гостиницы снизили цены на 40 процентов, однако такие скидки действуют всего лишь сутки.

Россиянка бюджетно отдохнула в Турции, заплатив 63 тысячи рублей за две недели за двоих, и посоветовала не строить больших ожиданий от бюджетных поездок. Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка приобрела путевку в четырехзвездочный отель, тем не менее она оценила его как «твердую “трешку”, даже три с плюсом». Ей не понравилась инфраструктура и расположение гостиницы — добираться до городов нужно было на маршрутке. Питание на курорте она назвала «простоватым», тем не менее призналась, что «всегда находили, что поесть». Помимо этого, девушке понравилась широкая береговая линия пляжа, хотя на нем не было баров или душа.

Туристка также упомянула и некоторые минусы своей путевки. Например, из-за неудобного расписания рейсов у нее было фактически не 14, а 12 дней отдыха. Тем не менее она не расстроилась и напомнила, что нужно быть готовым к другим проблемам — задержкам, переносам или отменам.

В заключение россиянка призвала не строить завышенных ожиданий от отдыха класса эконом — по ее мнению, соотношение цены и качества такой путевки соответствует своему уровню.