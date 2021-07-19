Две плотины прорвало в Китае

Проливной дождь привел к прорыву двух плотин и затоплению крестьянских угодий в китайском городе Хулубнир, провинция Внутренняя Монголия . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию города.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 18 июля. Городские власти сообщили о 16 660 пострадавших жителях и затоплении сельскохозяйственных наделов площадью более 21,7 тысячи гектаров. Разрушениям подверглись мосты и транспортная инфраструктура. По различным данным, за сутки в городе выпало от 83 до 223 миллиметров осадков.

Кадры, опубликованные в китайских социальных сетях, демонстрируют, как вода смывает одну из плотин и стремительно разливается по близлежащим полям. Сообщается, что живущие вниз по течению реки люди были оперативно эвакуированы. Объем водохранилищ, сформированных плотинами, в общей сумме достигал 46 миллионов кубических метров.

Министерство водных ресурсов Китая признало, что из более 98 тысяч водохранилищ, используемых для регулирования паводков, выработки электроэнергии и облегчения судоходства, 80 процентов построены около 40 лет назад. Некоторые из них представляют угрозу безопасности местного населения. По словам заместителя министра водных ресурсов Вэй Шаньчжуна, из-за нехватки финансовых ресурсов, на сегодняшний день оценку безопасности не прошли почти треть функционирующих плотин.