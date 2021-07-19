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Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

ТАССиещё 6
1 час назад
Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни. Об этом в воскресенье вечером сообщила датская газета Berlingske.
Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда
Фото: ReutersReuters
Семья Вестергора сообщила изданию, что он умер после продолжительной болезни.
12 карикатур на пророка Мухаммеда были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете Jyllands-Posten, породив крупный международный политический и общественный кризис. Рисунок Вестергора изображал пророка Мухаммеда в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем. Он был сочтен самым оскорбительным из 12 напечатанных в газете карикатур.
Появление этих рисунков в Jyllands-Posten, а затем в ряде других западноевропейских изданий вызвала возмущение в исламском мире. Разгневанные мусульмане начали громить представительства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки. С тех пор Вестергор и другие художники, а также члены их семей, которым неоднократно угрожали физической расправой, находились под круглосуточной охраной полиции.
Вестергор неоднократно получал угрозы от исламистов, а в начале января 2010 года подвергся вооруженному нападению. Газета Jyllands-Posten стала мишенью ряда спланированных атак.
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