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«Как селёдки в бочке»: пассажиры не могут покинуть Португалию из-за забастовки

Анна Безрукова
1 час назад
Многие пассажиры не могут вылететь из аэропортов Португалии по причине забастовки сотрудников наземных служб. В минувшие выходные здесь отменили свыше 600 рейсов. Туристы со всей Европы вынуждены оставаться в стране, лидирующей по числу заражений коронавирусом, дольше запланированного.
«Как селёдки в бочке»: пассажиры не могут покинуть Португалию из-за забастовки
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает Телеграм-канал «Пул 3».
Отмечается, что работники технических служб компании Groundforce требуют погашения долгов по заработной плате, а также выплаты отпускных пособий.
"Это очень досадно, потому что я сдала тест на коронавирусную инфекцию накануне. Прошло уже практически 30 часов. У меня осталось 18 часов, чтобы долететь до Швеции, в Стокгольм, иначе тест будет недействительным, и мне придется его делать заново. А с учетом того, какое количество здесь людей, вряд ли результат будет отрицательным", — рассказала туристка из Канады Мэделин Сотудэх.
"К счастью, я сделал прививку, как и моя подруга. Но мы все равно беспокоимся, что во времена пандемии что-то такое происходит, эти забастовки. Мне понятно, в чем заключаются требования протестующих, но все сложнее. Мы здесь как селедки в бочке", —отметил путешественник из Франции Людовик Ковальчук.
"Мы находимся в стране с большим числом заражений. Хочется задать вопрос: для чего они это делают? Люди здесь находятся очень близко друг к другу", — сказала проживающая в Португалии Ирина Велкова.
Пассажиры вынуждены в течение многих часов ожидать своего рейса в аэропорту, при этом правила социальной дистанции не соблюдаются. В Португалии ситуация с коронавирусом сейчас одна из самых тяжелых в Европе. Там широко распространяется штамм "дельта". В прошедшую субботу в Португалии было зафиксировано 3 677 инцидентов заражений COVID-19.
В мире,Португалия,
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