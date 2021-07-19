«Как селёдки в бочке»: пассажиры не могут покинуть Португалию из-за забастовки

Пассажиры вынуждены в течение многих часов ожидать своего рейса в аэропорту, при этом правила социальной дистанции не соблюдаются. В Португалии ситуация с коронавирусом сейчас одна из самых тяжелых в Европе. Там широко распространяется штамм "дельта". В прошедшую субботу в Португалии было зафиксировано 3 677 инцидентов заражений COVID-19.