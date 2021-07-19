«Как селёдки в бочке»: пассажиры не могут покинуть Португалию из-за забастовки

"Это очень досадно, потому что я сдала тест на коронавирусную инфекцию накануне. Прошло уже практически 30 часов. У меня осталось 18 часов, чтобы долететь до Швеции, в Стокгольм, иначе тест будет недействительным, и мне придется его делать заново. А с учетом того, какое количество здесь людей, вряд ли результат будет отрицательным", — рассказала туристка из Канады Мэделин Сотудэх.
"К счастью, я сделал прививку, как и моя подруга. Но мы все равно беспокоимся, что во времена пандемии что-то такое происходит, эти забастовки. Мне понятно, в чем заключаются требования протестующих, но все сложнее. Мы здесь как селедки в бочке", —отметил путешественник из Франции Людовик Ковальчук.
"Мы находимся в стране с большим числом заражений. Хочется задать вопрос: для чего они это делают? Люди здесь находятся очень близко друг к другу", — сказала проживающая в Португалии Ирина Велкова.