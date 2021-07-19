США приветствовали судебные реформы на Украине

В конце июня Рада утвердила законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Закон определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС и совершенствует порядок организации работы органа. Депутаты при этом утвердили правки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам.