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США приветствовали судебные реформы на Украине

ТАСС
48 минут назад
Госдепартамент в воскресенье поприветствовал судебные реформы, принятые Верховной радой Украины.
США приветствовали судебные реформы на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы [Соединенные Штаты] приветствуем законы о судебной реформе, принятые Верховной радой при твердой поддержке президента Украины", - написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
В конце июня Рада утвердила законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Закон определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС и совершенствует порядок организации работы органа. Депутаты при этом утвердили правки, рекомендованные Венецианской комиссией, которые предусматривают, что во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам.
В среду Рада приняла закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который также наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании его состава. Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП.
Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.
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