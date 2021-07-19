В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Тихановская отказалась снова баллотироваться в президенты

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская исключила свое участие в следующих выборах президента Белоруссии, сообщает ТАСС.
Тихановская отказалась баллотироваться в президенты
Фото:  Axel Schmidt / Reuters Axel Schmidt / Reuters
На выступлении в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры Тихановская заявила, что ее команда может организовать выборы за один или два месяца. Для этого не потребуется даже полугода, подчеркнула она. «40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», — отметила женщина.
Тихановская отказалась снова баллотироваться в президенты, поскольку «обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию». По ее словам, в Белоруссии есть много профессиональных менеджеров, которые организуют это лучше. По словам бывшего кандидата в президенты Белоруссии, она может работать с новым лидером страны.
«Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», — заключила Тихановская.
Ранее Тихановская заявила о планах встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном во время поездки в Вашингтон. Лидер оппозиции выразила надежду, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль посредника в переговорах с белорусскими властями.
В мире,Выборы в Белоруссии,Светлана Тихановская,Джозеф Байден,ИТАР-ТАСС,Беларусь,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители