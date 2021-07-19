Тихановская отказалась баллотироваться в президенты

На выступлении в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры Тихановская заявила, что ее команда может организовать выборы за один или два месяца. Для этого не потребуется даже полугода, подчеркнула она. «40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», — отметила женщина.