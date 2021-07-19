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Жители Кипра выступили против ужесточения карантина на острове

Российская Газета
1 час назад
Жители Кипра вышли на улицы, протестуя против ужесточения карантина на острове. В акции, прошедшей в столице страны - городе Никосия - приняли участие несколько тысяч человек. Ранее местный совет министров принял решение ввести новые ограничения в связи с ростом числа инфицированных SARS-CoV-2.
Жители Кипра выступили против ужесточения карантина
Фото: ТАССТАСС
По новым правилам пускать в общественный транспорт, магазины, клубы и кафе будут только тех, у кого есть "карта безопасности" SafePass (подтверждающая, что человек не является носителем коронавируса - прим. ред.).
Недовольные новыми ограничениями люди собрались на площади рядом с дворцом президента в Никосии и на соседних улицах. В акции протеста участвовали семьи с детьми и пожилые люди, в воздухе была "напряженность". Один из протестующих заявил, что в следующий раз все будет "не так мирно, пишет газета Cyprus Mail.
В мире,Кипр,
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