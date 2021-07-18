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США создадут международную систему слижения за Россией

Майк Габриелян
20 минут назад
Пентагон планирует построить в США, Великобритании и Австралии три разведывательные базы для исследования космоса и «выявления попыток России или Китая атаковать жизненно важные спутники». Об этом сообщает Sky News.
США создадут международную систему слижения за Россией
Фото: NASANASA
Представитель космических сил США Джек Уокер пояснил, что концепция заключается в создании трех радарных баз по всему миру. Одна из них будет расположена в Шотландии или на юге Англии. Две других разместят в Техасе и Австралии.
«Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над объектами, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите», - сказал Уокер.
По его словам, это могут быть чужие спутники или обломки ракет. Американцы намерены использовать радарную технологию, которая может идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров. Планируется, что первая база будет сдана в эксплуатацию к 2025 году.
Военные США и Британии утверждают, что Россия и КНР якобы разрабатывают системы, представляющие опасность для их спутников. Среди нового оружия называются наземные лазерные установки для удара по космическим целям и некие спутники, способные атаковать другие объекты.
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