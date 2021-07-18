США создадут международную систему слижения за Россией

Великобритании и Пентагон планирует построить в США Австралии три разведывательные базы для исследования космоса и «выявления попыток России или Китая атаковать жизненно важные спутники». Об этом сообщает Sky News.

Фото: NASA NASA

Представитель космических сил США Джек Уокер пояснил, что концепция заключается в создании трех радарных баз по всему миру. Одна из них будет расположена в Шотландии или на юге Англии. Две других разместят в Техасе и Австралии.

«Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над объектами, которые могут угрожать нашим системам, находящимся на геостационарной орбите», - сказал Уокер.

По его словам, это могут быть чужие спутники или обломки ракет. Американцы намерены использовать радарную технологию, которая может идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров. Планируется, что первая база будет сдана в эксплуатацию к 2025 году.