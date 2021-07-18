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В Бельгии во время интервью с мэром обрушился дом: видео

Ювелина Бернст
17 минут назад
В бельгийском Пепенстере жилой дом обвалился во время интервью мэра города Филиппа Годена телеканалу VTM, передает The Guardian.
Оператору удалось заснять, как на фоне Годена обрушилась стена затопленного дома. На кадрах видно, как из дома стали вываливаться мебель и другие предметы домашнего обихода.
На видео также попали два человека, которые в попытке спастись от стихии залезли на крышу здания, а потом прыгнули на соседний дом.
Западная Европа столкнулась с наводнениями. Больше всего пострадала Германия, но досталось от стихии и соседним странам – Бельгии, Нидерландам, Австрии. Количество жертв стихии в европейских странах перевалило за 180. По последним данным в Бельгии в результате стихии погибли 27 человек. По прогнозам синоптиков, аномальные осадки будут выпадать до конца недели.
В мире,Видео,The Guardian,Бельгия,
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