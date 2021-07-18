В бельгийском Пепенстере жилой дом обвалился во время интервью мэра города Филиппа Годена телеканалу VTM, передает The Guardian.

Оператору удалось заснять, как на фоне Годена обрушилась стена затопленного дома. На кадрах видно, как из дома стали вываливаться мебель и другие предметы домашнего обихода.

На видео также попали два человека, которые в попытке спастись от стихии залезли на крышу здания, а потом прыгнули на соседний дом.