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На границе с Россией напали на украинских пограничников и отобрали оружие

Lenta.ruиещё 2
45 минут назад
Нападение неизвестных людей на украинских пограничников произошло в Сумской области на участке границы с Россией, сообщает МВД страны.
На границе с Россией напали на украинских пограничников
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве уточнили, что нападение на пограничный наряд случилось ночью 18 июля. Напавших было трое, им удалось отобрать табельное оружие пограничников и нанести тем телесные повреждения.
Позднее пограничная служба вместе с полицией вернула оружие, но поиск напавших продолжается. В случае поимки им предъявят обвинения по статьям о похищении оружия и насилию в отношении работника правоохранительного органа. Санкции этих статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В полиции добавили, что усилили охрану государственной границы, а на место происшествия направился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
В мире,Сергей Дейнеко,МВД,Россия,
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