На границе с Россией напали на украинских пограничников

В ведомстве уточнили, что нападение на пограничный наряд случилось ночью 18 июля. Напавших было трое, им удалось отобрать табельное оружие пограничников и нанести тем телесные повреждения.

Позднее пограничная служба вместе с полицией вернула оружие, но поиск напавших продолжается. В случае поимки им предъявят обвинения по статьям о похищении оружия и насилию в отношении работника правоохранительного органа. Санкции этих статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.