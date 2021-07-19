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Премьер Моравецкий заверил, что риска выхода Польши из ЕС нет

ТАССиещё 1
54 минуты назад
Никакого риска Polexit (по аналогии с Brexit) нет. Об этом заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя продолжающийся спор Варшавы с судом ЕС и Еврокомиссией из-за реформы польской судебной системы.
Моравецкий: риска выхода Польши из ЕС нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нет никакого риска Polexit", - сказал он, назвав эту формулировку "политической фантазией" и "политической эмоцией", которую пытаются вызвать представители оппозиции.
"Лучшая политика в отношении Евросоюза - еврореализм", - считает Моравецкий. Как пояснил польский премьер, "это такая политика, которая, с одной стороны, предполагает очень однозначную защиту своих интересов, но также и оборону по тем вопросам, на которые в Польше не соглашались, входя в Евросоюз, и не передавали компетенций".
Весной Моравецкий обратился в Конституционный суд республики с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии принципа верховенства европейского права над польскими положениями конституции республики. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий Суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.
В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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