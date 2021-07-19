Моравецкий: риска выхода Польши из ЕС нет

Весной Моравецкий обратился в Конституционный суд республики с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии принципа верховенства европейского права над польскими положениями конституции республики. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий Суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как европейский суд принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.