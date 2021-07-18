Поведение вероятного преемника Меркель вызвало скандал в Германии

Инцидент произошел во время подхода к прессе. На улице президент рассказывал тележурналистам о последствиях наводнения, унесшего жизни более 140 человек. На заднем фоне были видны Лашет и его коллеги. Они что-то оживленно обсуждали и смеялись. Штайнмайер в этот момент говорил о разрушительных последствиях стихии и 140 жертвах. Инцидент вызвал гнев немцев. Лашет признал ошибку.
«Это было неуместно, и я сожалею об этом», - написал он в соцсетях.
Однако, не исключено, что его политическая карьера уже бесславно завершена. Немцы не собираются прощать политику подобное отношение к своим бедам. Все СМИ страны опубликовали видео со смеющимся лицом политика. В соцсетях стремительно распространяются хештег #LaschetDarfNichtKanzlerWerden и #Laschetlacht. - «Лашет не может стать канцлером», «Лашет смеется».
«Каждая картина рассказывает историю, каждая политическая кампания имеет поворотный момент. Это конец Армина Лашета», - пишут пользователи.
Они массово призывают не голосовать за консерваторов. Немецкий пианист Игорь Левит заявил о «недостойном поведении» кандидата. Бывший председатель Немецкого совета по этике Петер Даброк раскритиковал «непочтительность» по отношению к жертвам стихии.
Лашет - глава пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. Сегодня туда прибыл президент Штайнмайер.