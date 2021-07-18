Поведение вероятного преемника Меркель вызвало скандал в Германии

Инцидент произошел во время подхода к прессе. На улице президент рассказывал тележурналистам о последствиях наводнения, унесшего жизни более 140 человек. На заднем фоне были видны Лашет и его коллеги. Они что-то оживленно обсуждали и смеялись. Штайнмайер в этот момент говорил о разрушительных последствиях стихии и 140 жертвах. Инцидент вызвал гнев немцев. Лашет признал ошибку.