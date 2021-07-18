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Поведение вероятного преемника Меркель вызвало скандал в Германии

Майк Габриелян
50 минут назад
Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет начал смеяться, когда президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер заговорил о последствиях наводнения, унесшего жизни более 140 человек. Об этом сообщает газета «Зюддойче Цайтунг».
Поведение вероятного преемника Меркель вызвало скандал в Германии
Фото: ReutersReuters
Инцидент произошел во время подхода к прессе. На улице президент рассказывал тележурналистам о последствиях наводнения, унесшего жизни более 140 человек. На заднем фоне были видны Лашет и его коллеги. Они что-то оживленно обсуждали и смеялись. Штайнмайер в этот момент говорил о разрушительных последствиях стихии и 140 жертвах. Инцидент вызвал гнев немцев. Лашет признал ошибку.
«Это было неуместно, и я сожалею об этом», - написал он в соцсетях.
Однако, не исключено, что его политическая карьера уже бесславно завершена. Немцы не собираются прощать политику подобное отношение к своим бедам. Все СМИ страны опубликовали видео со смеющимся лицом политика. В соцсетях стремительно распространяются хештег #LaschetDarfNichtKanzlerWerden и #Laschetlacht. - «Лашет не может стать канцлером», «Лашет смеется».
«Каждая картина рассказывает историю, каждая политическая кампания имеет поворотный момент. Это конец Армина Лашета», - пишут пользователи.
Они массово призывают не голосовать за консерваторов. Немецкий пианист Игорь Левит заявил о «недостойном поведении» кандидата. Бывший председатель Немецкого совета по этике Петер Даброк раскритиковал «непочтительность» по отношению к жертвам стихии.
Лашет - глава пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. Сегодня туда прибыл президент Штайнмайер.
В мире,Армин Лашет,Игорь Левит,Франк-Вальтер Штайнмайер,Германия,
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