Во Франции более ста тысяч человек вышли на акцию протеста

Акции протеста состоялись в Париже, Нанте, Страсбурге, Перпиньяне, Бордо, Ницце и ряде других городов. В Париже общее число участников протестного марша и других акций составило более 18 тыс. человек. Манифестанты призывали правительство Франции отказаться от ввода новых ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.