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Во Франции более ста тысяч человек вышли на акцию протеста

ИА Regnum
20 минут назад
Более 114 тыс. человек вышли на акцию протеста против санитарных пропусков, необходимых для посещения кафе и ресторанов во время пандемии COVID-19. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба МВД страны.
Во Франции более ста тысяч человек вышли на акцию протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Акции протеста состоялись в Париже, Нанте, Страсбурге, Перпиньяне, Бордо, Ницце и ряде других городов. В Париже общее число участников протестного марша и других акций составило более 18 тыс. человек. Манифестанты призывали правительство Франции отказаться от ввода новых ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Сотрудники полиции перекрыли на несколько часов центр столицы Франции. Люди шли с транспарантами, скандировали лозунги, призывающие правительство отказаться от санитарных пропусков и вернуть людям свободу передвижений.
Напомним, 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон издал указ об обязательной вакцинации ряда категорий работников из-за ухудшения эпидемической обстановки в стране. Начиная с августа текущего года для посещения баров, кафе и ресторанов, а также торговых центров граждане будут обязаны предъявить пропуска. Кроме того, в поезда дальнего следования и аэропорты будут пускать только прошедших вакцинацию, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против ограничений, введённых из-за возрастания количества пациентов, заражённых штаммом «дельта».
В мире,Эммануэль Макрон,МВД,ИА REGNUM,
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