По его словам, чешские власти занимаются саботажем национальных и государственных интересов и хотят, чтобы народ страны остался брошенным, беспомощным и полностью зависимым от крупного капитала и стран Запада.
Чешские власти не имеют никакого веса на мировой арене, поэтому их всегда ставят перед фактом и решают за них. По его словам, Чехия проводит неправильную политику, когда делает своим врагом страну, несравнимо больше, богаче и сильнее её. Журналист добавил, что ведущие Прагу по такому пути пытаются уничтожить её автономность. Он добавил, что «российский след» пытаются найти русофобы и их подпевалы.
Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.