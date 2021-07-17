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Эстония отказалась отправлять нового посла в Белоруссию

Lenta.ruиещё 2
37 минут назад
Эстонские власти не признают итоги прошедших в прошлом году выборов президента Белоруссии и поэтому не будут направлять в Минск посла, заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс. Об этом сообщает телеканал EER.
Эстония отказалась отправлять нового посла в Белоруссию
Фото: ReutersReuters
«Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результаты прошедших в прошлом августе белорусских президентских выборов, которые были отмечены массовым мошенничеством», — отметила министр.
По словам главы ведомства, Эстония не считает Александра Лукашенко законным главой государства. В связи с этим посол Яак Ленсмент, которого глава Эстонии Керсти Кальюлайд назначила в начале июля, не отправится в Минск.
Лийметс добавила, что поворотным моментом в признании президентства Лукашенко была бы передача ему верительных грамот назначенным в Белоруссию послом. Она отметила, что посол, возможно, будет работать из Таллинна, чтобы не вручать документ белорусскому лидеру. Другой вариант, который рассматривается эстонскими властями — назначить в Минск временного поверенного.
Ранее Лийметс заявила об опасности президента Белоруссии Александра Лукашенко для Европы. Она призвала продолжать поддержку белорусского гражданского общества, предоставлять стипендии студентам, которые не могут продолжать учебу у себя на родине, а также оказывать «психологическую помощь жертвам режима».
В мире,Керсти Кальюлайд,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,Эстония,Минск,Беларусь,
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