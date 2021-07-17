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В Киеве рассказали, когда встретятся Зеленский и Байден

Газета.Ru
45 минут назад
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится, ориентировочно, в течение нескольких недель, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В Киеве анонсировали встречу Зеленского и Байдена
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне», — цитирует пресс-секретаря Сергея Никифорова портал «Суспільне».
По его словам, дата встречи лидеров немного сместилась, но Никифоров посоветовал «не делать из этого трагедию».
При этом представитель президента опроверг информацию СМИ о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства «Нафтогаза».
«Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, дать согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит», — заявил он.
Ранее в Белом доме сообщили, что визит президента Украины в США ожидается этим летом.
В июне Байден и Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон. Стороны также обсуждали сотрудничество США и Украины.
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