Климатолог предсказал человечеству скорый разрушительный кризис

В статье, опубликованной агентством, приводятся мнения европейских климатологов относительно природного катаклизма в центре Европы, унесшего жизни 150 немецких граждан. Они в один голос утверждают, что связь между экстремальными погодными событиями и глобальным потеплением очевидна, и призывают к принятию срочных мер по борьбе с изменением климата.

Климатологи отмечают, что с повышением температуры на каждый градус Цельсия воздух может принимать на 7% больше влаги. С одной стороны, это вызывает засухи, а с другой - способствует выпадению обильных дождевых осадков, как только создаются условия к этому. Еще один фактор происходящих изменений климата - штормы держатся над одним местом намного дольше, чем ранее. Это приводит к выпадению большего количества воды на меньший участок поверхности Земли.