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Климатолог предсказал человечеству скорый разрушительный кризис

Елена Прошина
17 минут назад
Новые катаклизмы, сходные по разрушительной силе с недавним наводнением в Германии, ждут человечество в ближайшем будущем. Такое мнение известного английского климатолога главы Climate Crisis Advisory Group Дэвида Кинга приводит Associated Press.
Климатолог предсказал человечеству скорый разрушительный кризис
Фото: ReutersReuters
«Мы еще увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми, — цитирует Кинга издание.
В статье, опубликованной агентством, приводятся мнения европейских климатологов относительно природного катаклизма в центре Европы, унесшего жизни 150 немецких граждан. Они в один голос утверждают, что связь между экстремальными погодными событиями и глобальным потеплением очевидна, и призывают к принятию срочных мер по борьбе с изменением климата.
Климатологи отмечают, что с повышением температуры на каждый градус Цельсия воздух может принимать на 7% больше влаги. С одной стороны, это вызывает засухи, а с другой - способствует выпадению обильных дождевых осадков, как только создаются условия к этому. Еще один фактор происходящих изменений климата - штормы держатся над одним местом намного дольше, чем ранее. Это приводит к выпадению большего количества воды на меньший участок поверхности Земли.
В мире,Дэвид Кинг,Associated Press,
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