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Актер фильма «Захочу и соскочу» умер в 44 года

Майк Габриелян
23 минуты назад
В Италии умер 44-летний актер, режиссер и сценарист Либеро де Риенцо. Друг актера не получал от него известий несколько дней, и решил навестить его. Он обнаружил тело Либеро накануне, в 8 вечера, в его римской квартире, пишет la Repoubblica.
Актер фильма «Захочу и соскочу» умер в 44 года
Фото: СкриншотСкриншот
Точную причину смерти установят эксперты. На теле актера не было следов насилия. Есть версия, что Де Риенцо умер от сердечного приступа. Дата похорон пока не назначена, известно, что его хотят похоронить рядом с матерью.
Де Риенцо родился в 1977 году в Неаполе, но всю жизнь провел в Риме. Актер снялся в десятках фильмов. Среди них «Фортапаш», «Санта Марадона», «Мой дом в Умбрии», «Начать с нуля». В России актер больше известен по роли Бортоломео в сатирической трилогии» Захочу и соскочу». Последней работой артиста стала драма Takeaway.
В 2002 году де Риенцо получил премию Давида ди Донателло – национальный итальянский аналог «Оскара».
В мире,Италия,
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