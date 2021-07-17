Актер фильма «Захочу и соскочу» умер в 44 года

Точную причину смерти установят эксперты. На теле актера не было следов насилия. Есть версия, что Де Риенцо умер от сердечного приступа. Дата похорон пока не назначена, известно, что его хотят похоронить рядом с матерью.

Де Риенцо родился в 1977 году в Неаполе, но всю жизнь провел в Риме. Актер снялся в десятках фильмов. Среди них «Фортапаш», «Санта Марадона», «Мой дом в Умбрии», «Начать с нуля». В России актер больше известен по роли Бортоломео в сатирической трилогии» Захочу и соскочу». Последней работой артиста стала драма Takeaway.