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Украинские моряки попали в ловушку у берегов Африки: есть жертва

Майк Габриелян
24 минуты назад
Десять украинских моряков застряли на сломанном судне у берегов восточной Африки. Один из мореходов скончался. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь судового кока.
Украинские моряки попали в ловушку у берегов Африки: есть жертвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рефрижераторное судно THORN1 застряло примерно в 5 км от порта Джибути в Аденском заливе.
Судно шло в Индию, где предполагалось распилить его и продать как черный лом. Однако у корабля закончилось горючее, а оборудование вышло из строя. В итоге 11 моряков (10 из них – украинцы) оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару.
Рефрижератор удалось покинуть только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, скончался от инсульта, не дождавшись медицинской помощи.
На место выехали консул Украины в Эфиопии, представитель судовладельца - компании Iliana Shipping
В мире,РИА Новости,
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