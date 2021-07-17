Украинские моряки попали в ловушку у берегов Африки: есть жертвы

Судно шло в Индию, где предполагалось распилить его и продать как черный лом. Однако у корабля закончилось горючее, а оборудование вышло из строя. В итоге 11 моряков (10 из них – украинцы) оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару.