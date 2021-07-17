Украинские моряки попали в ловушку у берегов Африки: есть жертвы

Десять украинских моряков застряли на сломанном судне у берегов восточной Африки. Один из мореходов скончался. О происшествии сообщает
РИА Новости со ссылкой на дочь судового кока.
Рефрижераторное судно THORN1 застряло примерно в 5 км от порта Джибути в Аденском заливе.
Судно шло в Индию, где предполагалось распилить его и продать как черный лом. Однако у корабля закончилось горючее, а оборудование вышло из строя. В итоге 11 моряков (10 из них – украинцы) оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов в 38-градусную жару.
Рефрижератор удалось покинуть только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, скончался от инсульта, не дождавшись медицинской помощи.
На место выехали консул Украины в Эфиопии, представитель судовладельца - компании Iliana Shipping