Китай одобрил вакцинацию детей препаратом Sinopharm

Соответствующее разрешение предприятие получило 16 июля. Первую и вторую стадии клинических испытаний завершились в центральной провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составляет 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.