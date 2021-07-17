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Китай одобрил срочную вакцинацию детей препаратом Sinopharm

News.ru
37 минут назад
Китайские власти одобрили срочное использование инактивированного препарата компании Sinopharm (КНР) для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 17 лет, передаёт информационный портал «Пэнпай».
Китай одобрил вакцинацию детей препаратом Sinopharm
Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look pressSheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look press
Соответствующее разрешение предприятие получило 16 июля. Первую и вторую стадии клинических испытаний завершились в центральной провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составляет 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.
В мире,ВОЗ,Китай,
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