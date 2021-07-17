Китай одобрил вакцинацию детей препаратом Sinopharm

Китайские власти одобрили срочное использование инактивированного препарата компании Sinopharm (КНР) для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 17 лет, передаёт информационный портал «Пэнпай».
Соответствующее разрешение предприятие получило 16 июля. Первую и вторую стадии клинических испытаний завершились в центральной провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составляет 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.