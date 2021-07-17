В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

CNN: Белый дом рассматривает две теории происхождения коронавируса

Газета.Ru
58 минут назад
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена с равным доверием относится к двум теориям происхождения коронавируса — природное и утечка из вирусологической лаборатории в Китае. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.
В США рассматривают две теории о COVID
Фото: ReutersReuters
Теорию об естественном, природном происхождении коронавируса поддерживает большинство американских исследователей, однако в администрации Байдена действительно рассматривают версию происхождения вируса из лаборатории в Уханьском институте вирусологии в Китае.
Главным аргументом естественного происхождения коронавируса называют возможность его передачи от животных к людям и наоборот. На искусственном происхождении коронавируса, публично не указывая на конкретные факты, настаивают представители разведывательного сообщества Соединенных Штатов
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения прокомментировал «лабораторное» происхождение коронавируса.
В мире,Джозеф Байден,ВОЗ,CNN,Китай,Соединенные Штаты,
79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители