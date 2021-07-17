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Талибы настаивают на создании в Афганистане «сильной исламской системы»

RT на русском
48 минут назад
«Талибан»* настаивает на создании в Афганистане «сильной независимой исламской системы», заявил на межафганских переговорах в Катаре глава делегации талибов мулла Барадар Ахунд.
Талибы настаивают на создании в Афганистане «сильной исламской системы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если в нашей стране воцарится мир, я могу точно сказать, что за очень короткое время у нас будет процветающая, комфортная и достойная жизнь. Чтобы достичь всего этого, необходима сильная централизованная и независимая исламская система. В этом отношении мы должны выйти за рамки эгоизма, личных интересов и амбиций. Афганистан — общий дом для всех афганцев», — сказал Ахунд, его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что в республике должна быть система, учитывающая религию и убеждения афганцев.
«Мы хотим прогресса, хорошей и комфортной жизни, но с учётом наших исламских ценностей, независимости и свободы», — сказал Барадар Ахунд.
Ранее в Катаре начался новый раунд межафганских переговоров, на них присутствуют представители правительства и движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
В мире,Талибан,РИА Новости,Афганистан,
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