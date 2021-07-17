Талибы настаивают на создании в Афганистане «сильной исламской системы»

«Если в нашей стране воцарится мир, я могу точно сказать, что за очень короткое время у нас будет процветающая, комфортная и достойная жизнь. Чтобы достичь всего этого, необходима сильная централизованная и независимая исламская система. В этом отношении мы должны выйти за рамки эгоизма, личных интересов и амбиций. Афганистан — общий дом для всех афганцев», — сказал Ахунд, его слова приводит РИА Новости.
«Мы хотим прогресса, хорошей и комфортной жизни, но с учётом наших исламских ценностей, независимости и свободы», — сказал Барадар Ахунд.