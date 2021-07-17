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ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса

Деловая газета "Взгляд"
45 минут назад
Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Народная милиция ЛНР: ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря ведомства.
По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Криничное и Роты.
Также сообщается, что силовики не прекращают обстреливать Донбасс.
«Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной республики в провокациях. Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК», – заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Ранее по факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения.
В мире,Министерство обороны,РИА Новости,Киев,Украина,
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