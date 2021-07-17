Народная милиция ЛНР: ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах Донбасса

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря ведомства.
«Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной республики в провокациях. Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК», – заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.