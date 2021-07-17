Минздрав США: стране грозит "пандемия непривитых"

Самый низкий уровень вакцинации в США зафиксирован в штате Миссисипи. На данный момент там сделали прививку от коронавируса только 33,5% жителей. В итоге доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%. Глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс добавил, что на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% смертей.
В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент выявлено более 34 млн случаев коронавируса. 608 815 пациентов скончались от последствий инфекции.
Ранее в интервью NEWS.ru молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАНСергей Нетёсов объяснил, что влияет на рост или, наоборот, снижение опасности коронавируса.