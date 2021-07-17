Минздрав США: стране грозит "пандемия непривитых"

США в настоящий момент переживают «пандемию непривитых». О начале вспышки заболеваемости COVID-19 заявили в американском Минздраве , пишет Financial Times.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так, только за последнюю неделю число новых случаев заражения неожиданно выросло на 70%. Власти заявляют, что вспышки COVID-19 происходят в тех частях страны, где мало привитых.

Самый низкий уровень вакцинации в США зафиксирован в штате Миссисипи. На данный момент там сделали прививку от коронавируса только 33,5% жителей. В итоге доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%. Глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс добавил, что на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% смертей.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент выявлено более 34 млн случаев коронавируса. 608 815 пациентов скончались от последствий инфекции.