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В Минздраве США рассказали о «пандемии непривитых»

News.ru
3 часа назад
США в настоящий момент переживают «пандемию непривитых». О начале вспышки заболеваемости COVID-19 заявили в американском Минздраве, пишет Financial Times.
Минздрав США: стране грозит "пандемия непривитых"
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look PressMartyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
Так, только за последнюю неделю число новых случаев заражения неожиданно выросло на 70%. Власти заявляют, что вспышки COVID-19 происходят в тех частях страны, где мало привитых.
Самый низкий уровень вакцинации в США зафиксирован в штате Миссисипи. На данный момент там сделали прививку от коронавируса только 33,5% жителей. В итоге доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%. Глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс добавил, что на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% смертей.
В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент выявлено более 34 млн случаев коронавируса. 608 815 пациентов скончались от последствий инфекции.
Ранее в интервью NEWS.ru молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов объяснил, что влияет на рост или, наоборот, снижение опасности коронавируса.
В мире,Сергей Нетесов,Минздрав РФ,РАН,Financial Times,Соединенные Штаты,
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