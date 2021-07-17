Вместо Запада: Киев нашел нового союзника в борьбе с Россией

Если Запад не будет помогать Украине в борьбе с Россией, то Киев развернется к Китаю. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — передает его слова РИА «Новости».
Он заявил, что у Москвы якобы плохие отношения с Пекином.
По его мнению, если планируемая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена закончится безрезультатно для Киева, то у страны начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток. Арестович также заявил, что Украине нужны серьезные гарантии от Запада. Иначе Киев не будет соблюдать Минские соглашения.
Ранее президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом. В МИД Украины сообщили, что встреча должна состояться в конце июля. Глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба отметил, что главной темой встречи станет привлечение Вашингтона к процессу урегулирования конфликта на востоке Украины. Зеленский заявил, что в случае необходимости пустит США воевать в Донбассе.