США обвинили Россию в попытках "опорочить" западные вакцины

Администрация Белого дома утверждает, что Россия Китай продвигают собственные вакцины от коронавируса за счёт попыток опорочить западные препараты. Об этом заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепа , трансляцию вёл телеканал CNBC.

Госдепартамент США пришёл к выводу, что Россия и Китай продвигают свои вакцины с помощью попыток опорочить препараты западного производства, программы развития здравоохранения. Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин, — заявила Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь добавила, что общественность якобы вводится в заблуждение утверждениями о том, что mRNA-вакцины являются небезопасными и не прошли испытания.

Китай утверждает также, что США <...> мешают другим государствам приобретать вакцины, несмотря на свидетельства об обратном. Распространение заявлений о том, что одобренные препараты неэффективны и не помогают, <...> наносит ущерб, — отметила пресс-секретарь главы Белого дома.

Эти сообщения появляются в соцсетях, а распространяют их Россия и Китай, утверждает Псаки. Пользователи этих платформ не осознают, кто на самом деле является источником такой информации, посетовала пресс-секретарь.

Белый дом накануне призвал руководство соцсетей принять меры по борьбе с дезинформацией, касающейся вакцин против коронавируса. При этом Россию и Китай неоднократно обвиняли в политизации поставок вакцин.

Россия при всём этом неоднократно предлагала западным странам прекратить политизировать эту тему и наладить сотрудничество по вакцинам.