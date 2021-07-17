"Конкретики нет": в Киеве раскритиковали США и ФРГ

Пресс-секретарь президента УкраиныВладимира Зеленского Сергей Никорофов пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросах поддержки суверенитета страны и транзита газа через ее территорию. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Пресс-релиз был опубликован после переговоров президента СШАДжо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсуждали вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2".
В сообщении Никифоров выразил благодарность Байдену и Меркель за поддержку "территориальной целостности" Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа.
"Мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", — подчеркнул Никифоров.
Он отметил, что ранее Байден и Меркель подписали совместную декларацию, которая предполагает защиту "права и достоинства всех людей, а также противостояние несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". Ранее Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины.