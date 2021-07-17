"Конкретики нет": в Киеве раскритиковали США и ФРГ

В сообщении Никифоров выразил благодарность Байдену и Меркель за поддержку "территориальной целостности" Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа.

Он отметил, что ранее Байден и Меркель подписали совместную декларацию, которая предполагает защиту "права и достоинства всех людей, а также противостояние несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". Ранее Байден заявил, что США и Германия будут защищать суверенитет Украины.