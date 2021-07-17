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Китай обвинили в краже технологий для мирового господства

Праймиещё 1
1 час назад
Китай обвинили в применении нечестных методов на пути к "мировому господству". Как пишет CNBC, об этом заявил в ходе своего выступления в британском парламенте один из его членов, Иан Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии.
Британский политик обвинил Китай в краже технологий
Фото: © Fong Chen© Fong Chen
По его мнению, Пекин собирается добиться мирового господства в сфере производства полупроводников и использует для этого нечестные методы.
Он считает, что Поднебесная "крадет технологии, получает права других людей на интеллектуальную собственность и скупает компании".
Против Дункана Смита Пекин ранее ввел санкции из-за заявлений в адрес страны.
Поводом для столь резкого высказывания парламентария стала ситуация с покупкой британской компании Newport Wafer Fab. Это крупнейший среди производителей чипов в Великобритании игрок.
О намерении купить британскую компанию 5 июля сообщила Nexperia. Производство работает в Нидерландах, но принадлежит китайским собственникам. В правительстве Британии сначала анонсировали расследование этой сделки из соображений, связанных с вопросами национальной безопасности. Но позднее отметили, что не планируют вмешиваться в ситуацию.
В мире,Ситуация в мире,Консервативная партия,Парламент Великобритании,Китай,
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