Украина ужесточит правила въезда для россиян

По его словам, речь идет о странах, в которых "бушует" вариант коронавируса "дельта". Это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны Евросоюза.
Из этих пяти стран украинские власти будут требовать уменьшить число приезжающих граждан.
Также не исключено введение других дополнительных мер. О каких конкретно решениях идет речь, Данилов не уточнил.
Ранее глава РоспотребнадзораАнна Попова заявляла, что распространенность штамма коронавирусной инфекции "дельта" в России составляет около 70%. Дельта-штамм коронавируса был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года. В настоящий момент известно, что такой вариант коронавируса отличается повышенной заразностью.