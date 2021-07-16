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Украина ужесточит правила въезда для россиян из-за коронавируса

Газета.Ru
34 минуты назад
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об ужесточении правил въезда для граждан нескольких стран из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, речь идет о странах, в которых "бушует" вариант коронавируса "дельта". Это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны Евросоюза.
Из этих пяти стран украинские власти будут требовать уменьшить число приезжающих граждан.
Также не исключено введение других дополнительных мер. О каких конкретно решениях идет речь, Данилов не уточнил.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что распространенность штамма коронавирусной инфекции "дельта" в России составляет около 70%. Дельта-штамм коронавируса был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года. В настоящий момент известно, что такой вариант коронавируса отличается повышенной заразностью.
В мире,Алексей Данилов,Анна Попова,Роспотребнадзор,ЕС,Украина,
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