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Пропавший в Японии спортсмен из Уганды сообщил, что не хочет возвращаться на Родину

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Пропавший без вести в Японии тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку, информирует Kyodo. Спортсмен прибыл на Олимпийские игры - 2020.
Пропавший в Японии тяжелоатлет оставил записку
Фото: ReutersReuters
Сообщается, что африканец купил билет на скоростной поезд в Нагою, расположенную примерно в 200 километрах от города Идзумисано, где разместилась угандийская делегация.
Тяжелоатлет оставил послание, в котором объяснил, что не хочет возвращаться на Родину, так как "жизнь там трудна".
Он также обратился с просьбой к членам делегации страны передать все его вещи жене, которая осталась в Уганде.
"Я хочу работать в Японии", — говорится в найденной записке.
Ранее сообщалось, что спортсмен из Уганды, прибывший в Японию для участия в Олимпийских играх — 2020, пропал.
Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио.
Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку "2020" в маркетинговых целях.
Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.
В мире,Уганда,Япония,
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