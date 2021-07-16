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Собянин отменил систему обязательных QR-кодов с 19 июля

С понедельника, 19 июля, в Москве отменят систему QR-кодов, которые были необходимы для посещения ресторанов и развлекательных мероприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что QR-коды выполнили свою задачу: большинство московских компаний вакцинировали 60 процентов сотрудников.

Новый глава МВД Украины пообещал бороться против РФ

sluga-narodu.com

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пообещал на своем новом посту бороться против России. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде

Монастрыский подчеркнул, что ему предстоит нести ответственность за внутреннюю безопасность и оборону страны, которая уже несколько лет находится в противостоянии с Россией.

«Зной закончится»: в Москву придет похолодание

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что вторая часть московского июля будет на десять градусов холоднее первой.

По прогнозу «Фобоса», во второй половине месяца дневные температуры упадут до 20 градусов тепла.

Поворот на 180 градусов: Китай озвучил ВОЗ свою версию по COVID

Китайский МИД обратился во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой изучить версию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 был завезен в страну вместе с замороженными продуктами, а не выведен в уханьской лаборатории.

Об этом на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Напавший на полицейских студент из США этапирован из СИЗО

"Сегодня нам сообщили, что Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии. В том же регионе отбывает наказание осужденный за шпионаж Пол Уилан", - отметил он.

«Все живы»: Пассажиров и экипаж пропавшего Ан-28 нашли

Пропавший с радаров пассажирский Ан-28 обнаружили в Томской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Все люди живы», - заявили спасатели.

Cколько будет стоить рубль к концу июля

Курс доллара может вскоре опуститься до 73 рублей. Таким прогнозом с «Известиями» поделился директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

«У рубля очень неплохие шансы на укрепление до конца июля» — указал он.

Директор рассказала об изменении состояния МакSим

Генеральный директор российский певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала об улучшении состояния артистки.

Представитель исполнительницы подчеркнула, что быстрых изменений ждать не стоит, так как восстановление идёт очень медленно.

Экспорт газа "Газпрома" приблизился к рекорду

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, по итогам 6,5 месяцев увеличился на 24,3% в годовом выражении, до 107,5 миллиарда кубометров газа, остается близок к рекордным показателям, говорится в сообщении компании.