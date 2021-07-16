«Настоящая катастрофа»: Германия оправляется от наводнения

По последним данным, число погибших в результате наводнения на западе Германии превысило сто человек. Наиболее пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Полиция опасается, что жертв может оказаться значительно больше, поскольку пропавшими без вести числятся около полутора тысяч человек. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о введении режима военной катастрофы на западе страны. Всё больше подразделения Бундесвера задействуют в устранении последствий удара стихии и поисково-спасательных операциях. Наводнение затронуло также Нидерланды и Бельгию. Число погибших в последней стране выросло до 23. В сети появляются видео разгула стихии.