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"Миротворец" поставил отметку "ликвидирован" на странице Мамонова

Анна Безрукова
25 минут назад
Администрация украинского портала «Миротворец» разместила фотографию создателя группы "Звуки Му", перечеркнув изображение словом "ликвидирован". Также возле даты смерти артиста авторы сайта написали "ликвидирован COVID-19", сообщает MK.ru.
"Миротворец" поставил отметку "ликвидирован" на странице Мамонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее «Миротворец» включил Мамонова в свою базу по причине «сознательного нарушения» им государственной границы Украины при въезде в Крым, отрицания агрессии со стороны РФ, популяризации «оккупационного режима» и участия «в пропагандистских мероприятиях» России против Украины.
Кроме этого, на портале говорится, что в декабре прошлого года пограничники запретили Мамонову въезжать в Украину и остановили его в аэропорту Борисполь в процессе оформления пассажиров авиарейса из Турции. По причине нелегального посещения Крыма музыканту было отказано пресекать границу и въезжать в страну на период три года.
Напомним, актер умер 15 июля от последствий, вызванных коронавирусом, в возрасте 70 лет. Похороны Мамонова пройдут 17 июля после церемоний прощания и отпевания.
Также ранее портал "Миротворец" аналогичным образом отреагировал на кончину режиссера Владимира Меньшова. О нем авторы ресурса тоже написали, что он "ликвидирован коронавирусом".
Сайт «Миротворец» создали в 2014 году, он размещает персональные данные людей, которые якобы являются «агентами Кремля» и сепаратистами. У портала нет официального статуса, но оказавшимся в его списках людям часто запрещают въезд на Украину.
В мире,Петр Мамонов,Владимир Меньшов,Московский комсомолец,
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