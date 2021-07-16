"Миротворец" поставил отметку "ликвидирован" на странице Мамонова

Кроме этого, на портале говорится, что в декабре прошлого года пограничники запретили Мамонову въезжать в Украину и остановили его в аэропорту Борисполь в процессе оформления пассажиров авиарейса из Турции. По причине нелегального посещения Крыма музыканту было отказано пресекать границу и въезжать в страну на период три года.