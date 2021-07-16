"Миротворец" поставил отметку "ликвидирован" на странице Мамонова

Администрация украинского портала «Миротворец» разместила фотографию создателя группы "Звуки Му", перечеркнув изображение словом "ликвидирован". Также возле даты смерти артиста авторы сайта написали "ликвидирован COVID-19", сообщает MK.ru
.
Ранее «Миротворец» включил Мамонова
в свою базу по причине «сознательного нарушения» им государственной границы Украины при въезде в Крым, отрицания агрессии со стороны РФ, популяризации «оккупационного режима» и участия «в пропагандистских мероприятиях» России против Украины.
Кроме этого, на портале говорится, что в декабре прошлого года пограничники запретили Мамонову въезжать в Украину и остановили его в аэропорту Борисполь в процессе оформления пассажиров авиарейса из Турции. По причине нелегального посещения Крыма музыканту было отказано пресекать границу и въезжать в страну на период три года.
Напомним, актер умер 15 июля от последствий, вызванных коронавирусом, в возрасте 70 лет. Похороны Мамонова пройдут 17 июля после церемоний прощания и отпевания.
Также ранее портал "Миротворец" аналогичным образом отреагировал на кончину режиссера Владимира Меньшова
. О нем авторы ресурса тоже написали, что он "ликвидирован коронавирусом".
Сайт «Миротворец» создали в 2014 году, он размещает персональные данные людей, которые якобы являются «агентами Кремля» и сепаратистами. У портала нет официального статуса, но оказавшимся в его списках людям часто запрещают въезд на Украину.