Обзор иноСМИ:  Лукашенко отомстил Литве «миграционным оружием»

Лукашенко отомстил Литве «миграционным оружием»

Фото: Рамблер Рамблер

Польское издание Myśl Polska сообщило о миграционном кризисе на литовско-белорусской границе: за несколько недель в Литву прибыло более 1500 нелегальных мигрантов.

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«Значительной частью общества это воспринимается как возмездие Александра Лукашенко», - подчеркивает журнал.

По версии Myśl Polska, речь идет о мести литовцам за поддержку оппозиции и «нанесение вреда Белоруссии на международной арене».

«Мало кто видит в этом предвестника настоящей атаки с применением «миграционного» оружия против стран, которые враждебны России и Белоруссии», - отмечает издание.

Myśl Polska раскритиковал власти Польши за «вялое» укрепление границы: мигрантов якобы могут направить через Украину , а выслать тысячи нелегалов Польше будет непросто.

Буря в Германии

Немецкий телеканал Das Erste рассказал о последствиях стихии, обрушившейся на Германию: из-за наводнений, вызванных мощными ливнями, погибли десятки человек, множество считаются без вести пропавшими. В округе Арвайлер разрушено как минимум сто домов.

«За 50 лет работы в пожарной службе я такого еще никогда не видел», - рассказал спасатель Тео Кляй, назвавший наводнение «чудовищным».

В Рейнланд-Пфальце закрылись школы и детские сады. Во многих городах нет электричества и телефонной связи.

В Чехии назвали условие для дружбы с Россией

Автор чешского издания Česká pozice Либор Дворжак считает, что реальный прогресс в отношениях между Западом и Москвой возможен только после смены российской власти. Дворжак обратил внимание на статью президента РФ Владимира Путина «Быть открытым, несмотря на прошлое», опубликованную в немецкой газете Die Zeit.

В своей статье Путин рассказал, что у России много общих интересов с Европой, в том числе безопасность, здравоохранение, энергетика, культура, наука и проблемы климата. Дворжак отметил, что в ЕС не верят оптимистичным заявлениям российских властей и поэтому отказываются от совместного с РФ саммита.

«Видимо, нам придется ждать еще одного Горбачева. Он был единственным русским деятелем в новейшей истории, который действительно хотел улучшить отношения между крупнейшей страной мира и Западом», - заявил Дворжак.

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По словам Арестовича, Зеленский и Меркель «не нашли общего языка по целому спектру вопросов», включая судьбу «Северного потока-2» и реализацию минских соглашений. «[Визит ничего не принес] потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы на пользу России», - заявил он. По его мнению, Запад обеспокоен ростом влияния Китая и готов договариваться с Россией.

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