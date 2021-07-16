Обзор иноСМИ:  Лукашенко отомстил Литве «миграционным оружием»

Лукашенко отомстил Литве «миграционным оружием»
Польское издание Myśl Polska сообщило
о миграционном кризисе на литовско-белорусской границе: за несколько недель в Литву
прибыло более 1500 нелегальных мигрантов.
«Значительной частью общества это воспринимается как возмездие Александра Лукашенко», - подчеркивает журнал.
По версии Myśl Polska, речь идет о мести литовцам за поддержку оппозиции и «нанесение вреда Белоруссии
на международной арене».
«Мало кто видит в этом предвестника настоящей атаки с применением «миграционного» оружия против стран, которые враждебны России и Белоруссии», - отмечает издание.
Myśl Polska раскритиковал власти Польши
за «вялое» укрепление границы: мигрантов якобы могут направить через Украину
, а выслать тысячи нелегалов Польше будет непросто.
Буря в Германии
Немецкий телеканал Das Erste рассказал
о последствиях стихии, обрушившейся на Германию: из-за наводнений, вызванных мощными ливнями, погибли десятки человек, множество считаются без вести пропавшими. В округе Арвайлер разрушено как минимум сто домов.
«За 50 лет работы в пожарной службе я такого еще никогда не видел», - рассказал спасатель Тео Кляй, назвавший наводнение «чудовищным».
В Рейнланд-Пфальце закрылись школы и детские сады. Во многих городах нет электричества и телефонной связи.
В Чехии назвали условие для дружбы с Россией
Автор чешского издания Česká pozice Либор Дворжак считает, что реальный прогресс в отношениях между Западом и Москвой возможен только после смены российской власти. Дворжак обратил внимание на статью президента РФ Владимира Путина
«Быть открытым, несмотря на прошлое», опубликованную
в немецкой газете Die Zeit.
В своей статье Путин рассказал, что у России много общих интересов с Европой, в том числе безопасность, здравоохранение, энергетика, культура, наука и проблемы климата. Дворжак отметил, что в ЕС
не верят оптимистичным заявлениям российских властей и поэтому отказываются от совместного с РФ саммита.
«Видимо, нам придется ждать еще одного Горбачева. Он был единственным русским деятелем в новейшей истории, который действительно хотел улучшить отношения между крупнейшей страной мира и Западом», - заявил Дворжак.
Меркель обвинили в «сдаче Украины» России
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович
заявил, что визит Владимира Зелинского в Германию ничего не дал и Ангела Меркель
«сдала интересы Украины на пользу России». Об этом сообщает
«Украина 24».
По словам Арестовича, Зеленский и Меркель «не нашли общего языка по целому спектру вопросов», включая судьбу «Северного потока-2» и реализацию минских соглашений. «[Визит ничего не принес] потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы на пользу России», - заявил он. По его мнению, Запад обеспокоен ростом влияния Китая и готов договариваться с Россией.
Австралия проведет ребрендинг акул
Австралия переименовала нападения акул в «негативные столкновения», чтобы «развеять миф о монстрах-людоедах». Об этом сообщает
Sky News.
Леонардо Гуида, исследователь акул из Австралийского общества охраны морской среды, заявил, что новые термины нужды для борьбы с враждебным отношением к акулам. Это часть новой стратегии, призванной лучше понять этих хищников. Эксперты отмечают, что в действительности акулы очень редко убивают людей. В прошлом году в Австралии в результате инцидентов, связанных с акулами, погибли восемь человек.