Китайский МИД
обратился во Всемирную организацию здравоохранения
с просьбой изучить версию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 был завезен в страну вместе с замороженными продуктами, а не выведен в уханьской лаборатории. Об этом на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР
Чжао Лицзянь, передает ТАСС.
«Утечка из лаборатории является крайне маловероятной. Нам предстоит глубже разобраться в той роли, которую могла сыграть холодная цепь (замороженных продуктов — прим. ред.) и другие элементы. Это должно стать основой нового этапа изучения происхождения коронавируса», — сказал Чжао Лицзянь.
По его словам, во время визита комиссии ВОЗ, проверявшей версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, китайская сторона предоставила экспертам «всю необходимую информацию».
Представитель МИД КНР отметил, что членам комиссии запретили копировать только личную информацию сотрудников учреждения. Эксперты неоднократно заявляли, что получили достаточно большое количество информации, добавил он.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае, указав на то, что что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса..