По его словам, во время визита комиссии ВОЗ, проверявшей версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, китайская сторона предоставила экспертам «всю необходимую информацию».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае, указав на то, что что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса..