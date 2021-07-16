"Талибы не представляют угрозы для бывших советских республик. Главное, чтобы эти республики их не спровоцировали на какой-то конфликт. Россия должна в конечном счете договариваться с этими республиками о том, чтобы было спокойствие.
В Афганистане идет гражданская война. И это вопрос времени, когда они полностью захватят все регионы страны. Думаю, до этого пройдет полтора-два года.
Говоря об ОДКБ, то это виртуальная структура, толка от которой нет. Она только тратит деньги, в том числе из бюджета России. Назовите хотя бы одну успешную операцию ОДКБ. Как они действовали в Сирии, в Южной Осетии, в политическом плане - по Украине... Это "пустая" организация, ловушка для России, когда нас "втянут" в конфликт на той же афгано-таджикской границе", - полагает Багдасаров.
"А зачем талибам сейчас продвигаться за пределы Афганистана? Заполучить нового врага - совсем не с руки. Они еще не решили свои проблемы на территории Афганистана, поэтому сейчас они будут заниматься этим.
Пока я не вижу серьезных сил, которые имеют соответствующую идейную базу, которые имеют четкую организацию, которые были бы способны противостоять талибам. Но есть вариант, что на отдельных направлениях, там, где раньше был так называемый Северный альянс, где компактное проживание узбеков и таджиков, талибы могут встретить серьезное сопротивление. Но я думаю, что это каким-то образом будет решаться.
Внутренняя гражданская война в Афганистане займет еще достаточно длительный период. Поэтому решать эти вопросы и еще ввязываться в конфликт на таджикском направлении - это было бы самоубийство", - сказал Сивков.
"Сам факт прихода талибов к власти несет достаточно серьезный масштаб угроз для безопасности бывших советских республик в Средней Азии. Будут они переходить границу Афганистана или нет - мы не можем судить с уверенностью. Но угроза материализуется и становится вполне реальной. При этом надо исходить из худших сценариев, что экспорт исламского экстремизма будет осуществляться. Кроме того, талибы намерены выдавить за пределы Афганистана боевые отряды Исламского государства (запрещенной в России террористической организации). В любом случае экспорт экстремизма и дестабилизация на юге постсоветского пространства будет задавать тренд развитию военно-политической ситуации в регионе. Поэтому готовиться надо к самым худшим, крайним вариантам, в том числе и к участию ОДКБ в отражении угрозы вторжения исламистских группировок с территории Афганистана на территорию Таджикистана. Кроме того, угроза существует и для Узбекистана. Конечно, эта страна не является членом ОДКБ, но очевидно, что в рамках отдельных соглашений необходимо уделить серьезное внимание безопасности рубежей и этой страны. Я думаю, что политическое руководство в Ташкенте это понимает и, очевидно, предпримет соответствующие военно-политические консультации как с Россией, так и с ОДКБ", - заявил Коротченко.