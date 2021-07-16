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"Заполучить нового врага - не с руки": Эксперты о риске выхода талибов за пределы Афганистана

Елена Прошина
45 минут назад
Военные эксперты в беседе с "Рамблером" оценили возможность прорыва боевиков запрещенного в России террористического движения "Талибан" за пределы Афганистана и их продвижения на территории бывших советских республик. Ранее сообщалась, что талибы вплотную подошли к границам Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Как отметил политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, талибы в настоящее время не представляют угрозы для государств на постсоветском пространстве.
"Талибы не представляют угрозы для бывших советских республик. Главное, чтобы эти республики их не спровоцировали на какой-то конфликт. Россия должна в конечном счете договариваться с этими республиками о том, чтобы было спокойствие.

В Афганистане идет гражданская война. И это вопрос времени, когда они полностью захватят все регионы страны. Думаю, до этого пройдет полтора-два года.

Говоря об ОДКБ, то это виртуальная структура, толка от которой нет. Она только тратит деньги, в том числе из бюджета России. Назовите хотя бы одну успешную операцию ОДКБ. Как они действовали в Сирии, в Южной Осетии, в политическом плане - по Украине... Это "пустая" организация, ловушка для России, когда нас "втянут" в конфликт на той же афгано-таджикской границе", - полагает Багдасаров.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков также высказал мнение, что талибы не будут продвигаться за пределы Афганистана, так как они еще не решили свои проблемы на территории страны.
"А зачем талибам сейчас продвигаться за пределы Афганистана? Заполучить нового врага - совсем не с руки. Они еще не решили свои проблемы на территории Афганистана, поэтому сейчас они будут заниматься этим.

Пока я не вижу серьезных сил, которые имеют соответствующую идейную базу, которые имеют четкую организацию, которые были бы способны противостоять талибам. Но есть вариант, что на отдельных направлениях, там, где раньше был так называемый Северный альянс, где компактное проживание узбеков и таджиков, талибы могут встретить серьезное сопротивление. Но я думаю, что это каким-то образом будет решаться.

Внутренняя гражданская война в Афганистане займет еще достаточно длительный период. Поэтому решать эти вопросы и еще ввязываться в конфликт на таджикском направлении - это было бы самоубийство", - сказал Сивков.
По словам редактора журнала «Национальная оборона», члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко, приход талибов к власти в Афганистане - это серьезный вызов для безопасности бывших советских республик в Средней Азии.
"Сам факт прихода талибов к власти несет достаточно серьезный масштаб угроз для безопасности бывших советских республик в Средней Азии. Будут они переходить границу Афганистана или нет - мы не можем судить с уверенностью. Но угроза материализуется и становится вполне реальной. При этом надо исходить из худших сценариев, что экспорт исламского экстремизма будет осуществляться. Кроме того, талибы намерены выдавить за пределы Афганистана боевые отряды Исламского государства (запрещенной в России террористической организации). В любом случае экспорт экстремизма и дестабилизация на юге постсоветского пространства будет задавать тренд развитию военно-политической ситуации в регионе. Поэтому готовиться надо к самым худшим, крайним вариантам, в том числе и к участию ОДКБ в отражении угрозы вторжения исламистских группировок с территории Афганистана на территорию Таджикистана. Кроме того, угроза существует и для Узбекистана. Конечно, эта страна не является членом ОДКБ, но очевидно, что в рамках отдельных соглашений необходимо уделить серьезное внимание безопасности рубежей и этой страны. Я думаю, что политическое руководство в Ташкенте это понимает и, очевидно, предпримет соответствующие военно-политические консультации как с Россией, так и с ОДКБ", - заявил Коротченко.
В мире,Константин Сивков,Семен Багдасаров,Игорь Коротченко,Министерство обороны,Талибан,РИА Новости,Россия,Таджикистан,Туркмения,Узбекистан,Афганистан,
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