Додон выступил за объединение левых партий Молдавии

ПСРМ принимала участие в досрочных выборах в парламент 11 июля в блоке с Партией коммунистов Республики Молдова, которую возглавляет экс-президент Владимир Воронин
. По предварительным данным Центризбиркома, выборы выиграла прозападная Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду. Партия получила 52,8% голосов, что дает ей право самостоятельно сформировать правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов
и социалистов с результатом в 27,1%. В парламент также прошла партия "Шор", получившая 5,7%.