Додон выступил за объединение левых партий Молдавии

После перераспределения голосов остальных почти двух десятков политических партий, которые не прошли в парламент, ПДС получает в новом составе парламента около 63 мандатов из 101. У блока будет 32 мандата, а у партии "Шор" - 6.

Ранее коммунисты и социалисты объявили о формировании единой фракции в парламенте, которая будет в оппозиции к ПДС. По итогам выборов Молдавии ряд экспертов высказали мнение, что после победы прозападных сил отношения республики с Россией в списке приоритетов Кишинева отойдут на второй план и могут ухудшиться.