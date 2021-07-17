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В Литве заявили, что Белоруссия угрожает республике контрабандой радиоактивных материалов

ТАССиещё 3
2 часа назад
ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Белоруссия угрожает Литве контрабандным проникновением в страну радиоактивных материалов. С таким утверждением выступил в субботу на заседании совета правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, являющийся председателем партии.
В Литве заявили, что Белоруссия угрожает республике контрабандой радиоактивных материалов
Фото: ТАССТАСС
"[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко угрожает контрабандой в Литву радиоактивных материалов, контрабандой наркотиков через Литву", - утверждал он.
По версии главы внешнеполитического ведомства, эти угрозы являются инструментом гибридной войны против Литвы. "Полтора месяца назад таким инструментом был захваченный самолет, который заставили приземлиться в Минске. Сегодня им стали мигранты. Он (Лукашенко - прим. ТАСС) может еще придумать какие-то новые инструменты", - предположил Ландсбергис.
Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый властями Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе. Этот инцидент стал причиной введения ЕС против Белоруссии секторальных санкций.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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