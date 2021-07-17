В Литве заявили, что Белоруссия угрожает республике контрабандой радиоактивных материалов

Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый властями Роман Протасевич
. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега
. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе. Этот инцидент стал причиной введения ЕС
против Белоруссии секторальных санкций.