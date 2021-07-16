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США пригрозили Грузии санкциями из-за назначения судей

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
53 минуты назад
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен со всей серьезностью отнестись к критике Вашингтона из-за назначения судей Верховного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
США пригрозили Грузии санкциями из-за назначения судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Санкции – один из инструментов, – сказала она, комментируя возможные последствия, если Грузия не прислушается к Америке. – Мы очень, очень разочарованы».
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Она считает, что парламент мог взять паузу в процессе назначения судей, пока не будет реализована полноценная судебная реформа.
«Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией», – сказала Дегнан.
«Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила посол.
Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он.
«Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми». «США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс. \
Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании.
В мире,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Госдеп США,ЕС,Деловая газета "Взгляд",Тбилиси,Грузия,Соединенные Штаты,
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